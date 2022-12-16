World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Малахов: Спортсменам не следует окунаться в политику

Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал слова Сергея Карякина о руководстве ФШР.
16 декабря 2022 00:17
автор: Савинова Дарья

«Ну в любом случае, по вопросу Карякина - в профессиональном шахматном плане отношение к нему позитивное, а все, что с шахматами как игрой не связано - там не сталкивались, поэтому и ничего сказать не могу.

Вообще, по моему скромному мнению, спортсменам и шахматистам следует фокусироваться на своей профессии. Попытки «расширить кругозор», окунаясь в политику, власть, дебаты, не связанные со своим видом спорта, как правило приносят гораздо больше проблем, чем какого-то позитива», - сказал Малахов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, российский гроссмейстер Сергей Карякин опубликовал свой пост в телеграм-канале, где раскритиковал руководство Федерации шахмат России (ФШР).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Владимир Малахов: Спортсменам не следует окунаться в политику
Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал слова Сергея Карякина о руководстве ФШР.
16.12.2022 00:17
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Владимир Малахов: Карпов известен как шахматист, а как политик «один из» и далеко не самый топовый
Владимир Малахов: Карпов известен как шахматист, а как политик «один из» и далеко не самый топовый
Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал заявление Анатолия Карпова, который назвал предателями шахматистов, подписавших письмо против СВО.
15.12.2022 22:32
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Владимир Малахов: Карякин может победить, только если Филатов снимет свою кандидатуру
Владимир Малахов: Карякин может победить, только если Филатов снимет свою кандидатуру
Гроссмейстер Владимир Малахов высказался по поводу выдвижения Сергея Карякина на пост президента ФШР, а также возможного ухода Александра Грищука из организации.
15.12.2022 21:33
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной России Алексей Дреев поделился мнением о будущем Магнуса Карлсена.
14.12.2022 18:56
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Алексей Дреев: Шахматы ломают судьбы, в каких-то случаях и психику
Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной России Алексей Дреев рассказал об особенностях профессиональных шахмат.
14.12.2022 14:52
Шахматы
Гроссмейстер Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России
Выборы состоятся 17 декабря.
13.12.2022 13:15
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина проиграла полуфинальный матч на турнире претенденток
Российская шахматистка проиграла черными китайской сопернице в четвертом матче полуфинала.
11.12.2022 20:29
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Александр Рязанцев: Неожиданно, что Карякин будет баллотироваться на должность президента ФШР
Заслуженный тренер России, гроссмейстер Александр Рязанцев выразил мнение по поводу решения Сергея Карякина баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Также шахматист оценил работу команды ФШР.
10.12.2022 15:42
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Чемпион мира по шахматам Карлсен сыграет на чемпионате мира в рапиде и блице
Соревнования состоятся в конце декабря в Казахстане.
09.12.2022 16:52
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина сыграла вничью в третьей партии полуфинала турнира претенденток
Российская шахматистка борется за выход в финал с китаянкой Тань Чжунъи.
09.12.2022 16:18
Шахматы
автор: Александр Евграфов
«Блат» отменяется, у Тутберидзе — минус две фигуристки. Что интересного в списке участников чемпионата России
ФФККР опубликовала полный перечень спортсменов, которые с 22 по 25 декабря выступят на национальном чемпионате в Красноярске.
«Франция разобьет сердце Месси», «Дешам — бездарность!» Атака на участников финала ЧМ-2022 уже началась
Финал чемпионата мира Аргентина - Франция состоится в Катаре 18 декабря, но предстоящую игру уже вовсю обсуждают, давая противоречивые оценки участникам суперматча.
Месси — лучший игрок чемпионатов мира по системе «гол + пас»! Главные цифры полуфиналов ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги полуфинальных матчей чемпионата мира в Катаре: Аргентина - Хорватия (3:0) и Франция - Марокко (2:0).
Как снять проклятие Тилькары? Похоже, главная преграда на пути Месси к титулу чемпиона мира — не Франция и не Мбаппе
Часть болельщиков сборной Аргентины со страхом ждет финала ЧМ-2022 против Франции. И дело не в суперзвездах соперников во главе с Килианом Мбаппе, а в суеверии.
С Мичковым, китайцами и турниром «3х3» от «Лиги Ставок». Расклад на Кубок Первого канала-2022
15 - 18 декабря в Москве пройдет традиционный международный хоккейный турнир с участием сборной России.
И все-таки Мбаппе против Месси! Как Франция перемолола неуступчивых марокканцев и вышла в финал ЧМ-2022 на Аргентину
Сборная Франции благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани победила Марокко (2:0) и теперь будет защищать титул чемпиона мира в финале против Аргентины.
Вратарь Марокко Буну впервые пропустил не от своих! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Более 157 миллионов рублей — в одни руки! Успейте принять участие в итоговом розыгрыше «Джекпота» от «Лиги Ставок» 17.12.2022
17 декабря 2022 года состоится заключительный розыгрыш в рамках грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 500 миллионов рублей, которая стартовала 12 октября 2021 года и продолжалась в ежедневном режиме на платформах букмекерской компании «Лига Ставок».
Стоит ли ставить на Месси за 1,40? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки. Что нового в фигурном катании
Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» - «Самый ценный фигурист».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика