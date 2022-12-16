Владимир Малахов: Спортсменам не следует окунаться в политику

«Ну в любом случае, по вопросу Карякина - в профессиональном шахматном плане отношение к нему позитивное, а все, что с шахматами как игрой не связано - там не сталкивались, поэтому и ничего сказать не могу.

Вообще, по моему скромному мнению, спортсменам и шахматистам следует фокусироваться на своей профессии. Попытки «расширить кругозор», окунаясь в политику, власть, дебаты, не связанные со своим видом спорта, как правило приносят гораздо больше проблем, чем какого-то позитива», - сказал Малахов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, российский гроссмейстер Сергей Карякин опубликовал свой пост в телеграм-канале, где раскритиковал руководство Федерации шахмат России (ФШР).