Грищук - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Магнус решил, что «овчинка выделки не стоит»

«Я уже неоднократно говорил на эту тему, мне давно казалось, что для Магнуса матчи на первенство мира превратились в мучение. При этом обычные турниры он чаще всего играет с большим удовольствием. Видимо, в определенный момент он решил, что «овчинка выделки не стоит», - сказал Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года. Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч.