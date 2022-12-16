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Грищук - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Магнус решил, что «овчинка выделки не стоит»

Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук прокомментировал отказ Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.
Грищук - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Магнус решил, что «овчинка выделки не стоит»
16 декабря 2022 15:52
автор: Савинова Дарья

«Я уже неоднократно говорил на эту тему, мне давно казалось, что для Магнуса матчи на первенство мира превратились в мучение. При этом обычные турниры он чаще всего играет с большим удовольствием. Видимо, в определенный момент он решил, что «овчинка выделки не стоит», - сказал Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года. Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч.

источник: «Советский спорт»
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