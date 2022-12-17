World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Малахов: Раз в Европе играть не дают, то переход в Азию выглядит разумным шагом

Гроссмейстер Владимир Малахов высказался по поводу перехода Федерации шахмат России в Азиатский союз.
Владимир Малахов: Раз в Европе играть не дают, то переход в Азию выглядит разумным шагом
17 декабря 2022 23:20
автор: Савинова Дарья

«Раз в Европе играть не дают - переход в Азию выглядит вполне разумным шагом. Тем более, что сегодня конкуренция в Азии точно не ниже, а даже выше, чем в Европе (Узбекистан, Китай, Индия - пример «шахматных» держав на слуху и на подъеме).

Раньше не только наши сборные команды участвовали в командных чемпионатах Европы, но и российские клубы играли в клубном кубке Европы. Это было довольно интересным турниром для наших игроков. Надеюсь, какие-то аналогичные соревнования будут и в Азии, что добавит турниров российским шахматистам в текущей непростой обстановке», - сообщил Малахов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, 17 декабря президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что вопрос перехода федерации в Азиатский союз рассмотрят в начале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Владимир Малахов: Раз в Европе играть не дают, то переход в Азию выглядит разумным шагом
Владимир Малахов: Раз в Европе играть не дают, то переход в Азию выглядит разумным шагом
Гроссмейстер Владимир Малахов высказался по поводу перехода Федерации шахмат России в Азиатский союз.
17.12.2022 23:20
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Карякин уступил Филатову на выборах президента ФШР
Гроссмейстер был выдвинута Федерацией шахмат Чеченской Республики.
17.12.2022 17:55
Шахматы
Александр Грищук: Россиянам придется играть под флагом ФИДЕ
Александр Грищук: Россиянам придется играть под флагом ФИДЕ
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук высказался о смене спортивного гражданства.
16.12.2022 16:23
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Грищук - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Магнус решил, что «овчинка выделки не стоит»
Грищук - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Магнус решил, что «овчинка выделки не стоит»
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук прокомментировал отказ Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.
16.12.2022 15:52
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Владимир Малахов: Спортсменам не следует окунаться в политику
Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал слова Сергея Карякина о руководстве ФШР.
16.12.2022 15:32
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Владимир Малахов: Карпов известен как шахматист, а как политик «один из» и далеко не самый топовый
Владимир Малахов: Карпов известен как шахматист, а как политик «один из» и далеко не самый топовый
Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал заявление Анатолия Карпова, который назвал предателями шахматистов, подписавших письмо против СВО.
15.12.2022 22:32
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Владимир Малахов: Карякин может победить, только если Филатов снимет свою кандидатуру
Владимир Малахов: Карякин может победить, только если Филатов снимет свою кандидатуру
Гроссмейстер Владимир Малахов высказался по поводу выдвижения Сергея Карякина на пост президента ФШР, а также возможного ухода Александра Грищука из организации.
15.12.2022 21:33
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной России Алексей Дреев поделился мнением о будущем Магнуса Карлсена.
14.12.2022 18:56
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Алексей Дреев: Шахматы ломают судьбы, в каких-то случаях и психику
Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной России Алексей Дреев рассказал об особенностях профессиональных шахмат.
14.12.2022 14:52
Шахматы
Гроссмейстер Карякин допущен к выборам президента Федерации шахмат России
Выборы состоятся 17 декабря.
13.12.2022 13:15
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Артур А. выиграл более 157 миллионов рублей! «Джекпот. Большой куш» от «Лиги Ставок» обрел главного победителя
17 декабря 2022 года состоялся итоговый розыгрыш в рамках уникальной, продолжавшейся более года акции «Джекпот. Большой куш», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». В общей сложности было разыграно более полумиллиарда, а главный приз составил 157 449 997 рублей.
Зенитовец Ловрен, экс-армеец Влашич и экс-спартаковец Пашалич — бронзовые призеры ЧМ-2022! Как Хорватия победила Марокко
Сборная Хорватии победила марокканцев (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.
Удар Оршича принес Хорватии бронзу! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика