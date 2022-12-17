Владимир Малахов: Раз в Европе играть не дают, то переход в Азию выглядит разумным шагом

«Раз в Европе играть не дают - переход в Азию выглядит вполне разумным шагом. Тем более, что сегодня конкуренция в Азии точно не ниже, а даже выше, чем в Европе (Узбекистан, Китай, Индия - пример «шахматных» держав на слуху и на подъеме).

Раньше не только наши сборные команды участвовали в командных чемпионатах Европы, но и российские клубы играли в клубном кубке Европы. Это было довольно интересным турниром для наших игроков. Надеюсь, какие-то аналогичные соревнования будут и в Азии, что добавит турниров российским шахматистам в текущей непростой обстановке», - сообщил Малахов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, 17 декабря президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что вопрос перехода федерации в Азиатский союз рассмотрят в начале 2023 года.