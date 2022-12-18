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Владимир Малахов: Решение Карякина стать главой региональной федерации, это трамплин возглавить ФШР

Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал поражение Сергея Карякина на выборах главы ФШР (Федерация шахмат России). Также он выделил, что решение гроссмейстера баллотироваться на пост главы региональной федерации поможет с развитием шахмат в регионе.
Владимир Малахов: Решение Карякина стать главой региональной федерации, это трамплин возглавить ФШР
18 декабря 2022 14:36
автор: Савинова Дарья

«Как я уже высказывался ранее, результат выборов при участии действующего президента Федерации Андрея Филатова мне казался очень предсказуемым, и сюрпризов здесь не произошло. Решение Карякина попробовать стать главой одной из региональных федераций шахмат выглядит разумным. Его опыт игрока и имя в шахматном мире поможет с развитием шахмат в этом регионе. И может быть, определенным трамплином к попытке возглавить ФШР в будущем, если такое желание у него сохранится», - сообщил Малахов в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, гроссмейстер Сергей Карякин после поражения от Андрея Филатова на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР) сообщил, что будет баллотироваться на пост главы региональной шахматной федерации.

источник: «Советский спорт»
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Гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал поражение Сергея Карякина на выборах главы ФШР (Федерация шахмат России). Также он выделил, что решение гроссмейстера баллотироваться на пост главы региональной федерации поможет с развитием шахмат в регионе.
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