Дина Беленькая: Мне все равно, против кого меня поставили

«Приглашение получила очень внезапно - всего за шесть недель до начала матча, в то время как другие участники готовятся и тренируются за 2-3 месяца. Все дело в том, что в какой-то момент организаторы заметили, что из 8 матчей у них нет ни одного женского. И тогда они стали думать, кого же пригласить. По счастливой случайности к тому времени я уже рассказывала на стримах о своей заинтересованности в шахбоксе, более того, даже провела два лайв-стрима из местного клуба по шахбоксу.

Когда организатор турнира, известный стример Ludwig предложил мне принять участие, я не задумалась ни на секунду. Причем мне было абсолютно все равно, против кого меня поставили бы, потому что я знала: это будет одним из самых больших вызовов, который я могла бы бросить себе», - сказала Беленькая Sport24.