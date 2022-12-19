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Дина Беленькая: Мне все равно, против кого меня поставили

Российский гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая прокомментировала, как решила попробовать себя в шахбоксе - дисциплине, объединяющей шахматы и бокс. Недавно Беленькая, спустя всего 6 недель подготовки, победила американку Андреа Ботез.
19 декабря 2022 12:58

«Приглашение получила очень внезапно - всего за шесть недель до начала матча, в то время как другие участники готовятся и тренируются за 2-3 месяца. Все дело в том, что в какой-то момент организаторы заметили, что из 8 матчей у них нет ни одного женского. И тогда они стали думать, кого же пригласить. По счастливой случайности к тому времени я уже рассказывала на стримах о своей заинтересованности в шахбоксе, более того, даже провела два лайв-стрима из местного клуба по шахбоксу.

Когда организатор турнира, известный стример Ludwig предложил мне принять участие, я не задумалась ни на секунду. Причем мне было абсолютно все равно, против кого меня поставили бы, потому что я знала: это будет одним из самых больших вызовов, который я могла бы бросить себе», - сказала Беленькая Sport24.

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Дина Беленькая: Мне все равно, против кого меня поставили
Российский гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая прокомментировала, как решила попробовать себя в шахбоксе - дисциплине, объединяющей шахматы и бокс. Недавно Беленькая, спустя всего 6 недель подготовки, победила американку Андреа Ботез.
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