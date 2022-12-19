Максим Луговской: Из 1000 гроссмейстеров на топ - уровень выходит 10

- Потому что это не совсем зрелищный спорт, не хватает крови-стычек болельщикам. Но популярность растет в шахматах, в любом случае. Нужно больше турниров, каких-то мероприятий проводить.
По ТВ двигать, показывать на федеральном канале. Это будет очень полезно для любого телезрителя, развивать свой мозг нужно каждый день. И в школах сделать обязательным уроком для детей.
- Какая самая главная проблема в шахматах?
- Ответ думаю очевиден - это читерство. Сейчас сложно бороться с данной проблемой, многие шахматисты готовы пойти на все, чтобы выиграть какой-либо приз, даже если это нечестный способ.
- Нужны большие деньги, чтобы играть в турнирах?
- Только если хочешь играть профессионально, и то не всегда.
- Много выходит гроссмейстеров на топ-уровень?
- Да нет, из 1000 гроссмейстеров на топ - уровень выходит 10, остальные средний уровень. Но так в каждом спорте.
- Кого ты можешь назвать лучшими гроссмейстерами на настоящий момент?
- Грищук, Свидлер, Крамник, Андрейкин, Карякин. Кто входит в топ-100 мира, того можно назвать лучшими, - сказал Луговской в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.