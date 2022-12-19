Максим Луговской: Из 1000 гроссмейстеров на топ - уровень выходит 10

- Потому что это не совсем зрелищный спорт, не хватает крови-стычек болельщикам. Но популярность растет в шахматах, в любом случае. Нужно больше турниров, каких-то мероприятий проводить.

По ТВ двигать, показывать на федеральном канале. Это будет очень полезно для любого телезрителя, развивать свой мозг нужно каждый день. И в школах сделать обязательным уроком для детей.

- Какая самая главная проблема в шахматах?

- Ответ думаю очевиден - это читерство. Сейчас сложно бороться с данной проблемой, многие шахматисты готовы пойти на все, чтобы выиграть какой-либо приз, даже если это нечестный способ.

- Нужны большие деньги, чтобы играть в турнирах?

- Только если хочешь играть профессионально, и то не всегда.

- Много выходит гроссмейстеров на топ-уровень?

- Да нет, из 1000 гроссмейстеров на топ - уровень выходит 10, остальные средний уровень. Но так в каждом спорте.

- Кого ты можешь назвать лучшими гроссмейстерами на настоящий момент?

- Грищук, Свидлер, Крамник, Андрейкин, Карякин. Кто входит в топ-100 мира, того можно назвать лучшими, - сказал Луговской в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.