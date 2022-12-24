Полина Шувалова: Нет явных причин, почему женщина будет играть слабее мужчины

«Если женщина решила профессионально заниматься боксом и кайфует от такого образа жизни, это здорово. В физическом спорте есть деление на женские и мужские команды. По физиологическим причинам женщине чаще всего будет трудно соревноваться с мужчиной. Но в шахматах другая ситуация. Нет явных причин, почему женщина при условии одинаковой подготовки будет играть слабее мужчины. Со временем, будет больше женщин, у которых получится войти в мировую элиту и стать: топ-100, топ-50, топ-20. Нужно время», - сказала Шувалова корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.
источник: «Советский спорт»