Полина Шувалова: Молодой шахматист получил контракт на 1,5 миллиона долларов

«Популярность в шахматах растет. На шахматные онлайн-платформы приходит много людей. В России я стала замечать людей в метро, которые играют в онлайн-блиц и интересуются спортом в целом. В Индии сейчас идет шахматный бум. Недавно молодой индиец получил контракт на 1,5 миллиона долларов. Вводятся новые форматы соревнований, пульсометры, ускоряются контроли времени. Спорт в целом становится более зрелищным», - сказала Шувалова корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.