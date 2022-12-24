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Полина Шувалова: Молодой шахматист получил контракт на 1,5 миллиона долларов

Гроссмейстер Полина Шувалова рассказала о росте популярности в шахматах.
Полина Шувалова: Молодой шахматист получил контракт на 1,5 миллиона долларов
24 декабря 2022 23:41
автор: Дарья Савинова

«Популярность в шахматах растет. На шахматные онлайн-платформы приходит много людей. В России я стала замечать людей в метро, которые играют в онлайн-блиц и интересуются спортом в целом. В Индии сейчас идет шахматный бум. Недавно молодой индиец получил контракт на 1,5 миллиона долларов. Вводятся новые форматы соревнований, пульсометры, ускоряются контроли времени. Спорт в целом становится более зрелищным», - сказала Шувалова корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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