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Непомнящий стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Церемония вручения наград пройдет в 2023 году.
27 декабря 2022 14:02
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны лауреаты премии «Серебряная лань-2022».

Напомним, что десять лучших спортсменов определяются по итогам опроса среди членов Федерации спортивных журналистов России.

В число лауреатов вошли: Дмитрий Бивол (бокс), Александр Большунов (лыжи), Климент Колесников (плавание), Влад Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика). Ян Непомнящий (шахматы), Андрей Рублев Андрей (теннис), Сергей Рябов (самбо), Анна Щербакова (фигурное катание).

Добавим, что лучшим тренером признали Елену Вяльбе, а лучшей командой - сборную России по лыжным гонкам.

источник: «Советский спорт»
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