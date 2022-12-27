Непомнящий стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Стали известны лауреаты премии «Серебряная лань-2022».
Напомним, что десять лучших спортсменов определяются по итогам опроса среди членов Федерации спортивных журналистов России.
В число лауреатов вошли: Дмитрий Бивол (бокс), Александр Большунов (лыжи), Климент Колесников (плавание), Влад Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика). Ян Непомнящий (шахматы), Андрей Рублев Андрей (теннис), Сергей Рябов (самбо), Анна Щербакова (фигурное катание).
Добавим, что лучшим тренером признали Елену Вяльбе, а лучшей командой - сборную России по лыжным гонкам.
источник: «Советский спорт»