Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду после девяти туров

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Алма-Ате. После девяти туров норвежский шахматист набрал 7,5 очков.

На втором месте идет россиянин Владимир Федосеев, который набрал 7 очков. Даниил Дубов и Владислав Артемьев набрали 6,5 очков и расположились на пятой и седьмой строчках, у Яна Непомнящего шесть очков и 15-е место.

В турнире принимают участие около 300 шахматистов из 46 стран. Российские шахматисты допущены к участию в турнире, но выступают под флагом ФИДЕ.