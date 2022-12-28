Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Китайская шахматистка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду). На первенстве мира, который прошел в Алма-Ате, она набрала 8,5 очков.

Столько же у представительницы Казахстана Динары Садуакасовой. В плей-офф китаянке удалось выиграть 1,5 на 0,5 очка. Бронзовая медаль у 15-летней индийской шахматистки Савите Шри (8 очков).

Столько же очков набрала россиянка Александра Горячкина, которая в заключительном туре победила свою соотечественницу Валентину Гунину. У Горячкиной четвертое место, у Гуниной – 14-е.

29 и 30 декабря в Алма-Ате пройдет чемпионат мира по блицу.

К чемпионатам допущены спортсмены из России и Белоруссии, однако выступать они могут лишь под флагом ФИДЕ.