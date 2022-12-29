Накамура лидирует после первого дня чемпионата мира по блицу, Карлсен отстает очко

В Алма-Ате завершился первый соревновательный день мужского чемпионата мира по блицу.
После 12 туров первое место занимает американец Хикару Накамура. У него в активе 10 очков.
На очко отстают пять шахматистов Аниш Гири, Магнус Карлсен, Даниил Дубов, Айк Мартиросян и Рихард Раппорт.
Пятеро россиян набрали по восемь с половиной очков: Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, Александр Шиманов и Максим Матлаков.
Судьба чемпионата решится 30 декабря. Шахматистам предстоит сыграть по девять партий.
источник: «Советский спорт»