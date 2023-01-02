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Чемпионка мира по шахматам из России сменила спортивное гражданство

Спортсменка будет выступать за Швейцарию.
02 января 2023 23:18
автор: Александр Шульгин

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк приняла решение сменить спортивное гражданство.

«Обладатель звания международного гроссмейстера среди мужчин и 12 чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк приняла решение с 1 января выступать на турнирах под флагом Швейцарии. Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась и в 2015 году вышла замуж за российского гроссмейстера Павла Трегубова, сохранив при этом гражданство Швейцарии», - написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.

Новость тут же прокомментировал Дмитрий Губерниев в своих соцсетях: «Первый пошел».

Напомним, что российские шахматисты наряду с теннисистами продолжают выступления на международных соревнованиях, но в нейтральном статусе.

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