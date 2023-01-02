Губерниев высказался о смене Костенюк спортивного гражданства

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смене спортивного гражданства международным гроссмейстером Александрой Костенюк.

«Люди, а в чем проблема? Костенюк же гражданка Швейцарии и совсем не предатель. И я считаю, если спортсмены будут менять гражданство - они не предатели! Всем понятно?», - написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Напомним, что Александра приняла решение выступать за Швейцарию, гражданство которой у нее появилось еще в 18-летнем возрасте после первого замужества.

Добавим, что российские шахматисты наряду с теннисистами продолжают выступления на международных соревнованиях, но в нейтральном статусе.