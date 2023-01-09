Ян Непомнящий и Дин Лижэнь поспорят за звание чемпиона мира по шахматам в апреле

Россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграют за звание 17-го чемпиона мира по шахматам. Об этом говорится на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Противостояние стартует 7 апреля и продлится до 30-го числа. Место проведения мероприятия пока неизвестно, хотя, ранее президент FIDE Аркадий Дворкович допустил проведение матча в Мексике.

Напомним, Непомнящий – действующий победитель турнира претендентов. Лижэнь на этих соревнованиях занял второе место.

К слову, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.