Есипенко отказался отвечать на вопрос, кто является его тренером

«Кто мои тренера и секунданты? Я предпочитаю не раскрывать информацию о тех людях, с которыми занимаюсь, потому что в нашем спорте это имеет значение. Могу сказать, что сейчас я работаю с моими шахматными друзьями. Мы помогаем друг другу», – сказал Есипенко в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что с 2019 года с Андреем Есипенко работал заслуженный тренер России Юрий Дохоян, который скончался 1 июля 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.