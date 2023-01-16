Андрей Есипенко: Критиковать всегда проще, чем делать. Благодарен ФШР за поддержку

– Критиковать всегда проще, чем что-то делать. По большей части меня все устраивает, тем более у нас все-таки достаточно индивидуальный вид спорта. Несмотря на это, с большинством шахматистов у меня нормальные отношения, со многими – дружеские. В профессиональном плане я на протяжении многих лет получаю поддержку от Федерации шахмат России, за что очень благодарен, – заявил Есипенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, гроссмейстер Сергей Карякин в социальных сетях раскритиковал деятельность Федерации шахмат России. По его мнению, ряд руководителей, в частности исполнительный директор Марк Глуховский, не выполняют свою работу.