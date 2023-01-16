Андрей Есипенко: Карлсен – это как Месси. Магнус держит высокий уровень уже многие годы

– Сейчас и на протяжении уже долгих лет Магнус с запасом является лучшим шахматистом планеты. Недавний чемпионат мира по рапиду и блицу это подтвердил. Я думаю, что Карлсен – это как Месси, только в шахматах нет Роналду, который мог бы составлять ему конкуренцию на протяжении долгих лет. Кто-то находится в хорошей форме год-два, но Магнус держит такой уровень уже многие годы. Что касается меня, то не хочу показаться нескромным, но в официальных турнирах я выигрывал у него трижды, и всегда игра с ним была огромным вызовом, – сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).