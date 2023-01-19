Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира по шахматам в Астане

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая, сообщается на официальном сайте Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ).

За мировую шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов и китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60% из которых достанутся победителю, 40 – претенденту.

Матч будет состоять из 14 партий с контролем времени в 120 минут для первых 40 ходов, затем 60 минут для следующих 20, а затем 15 минут для оставшейся части игры с шагом 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода. В случае ничьи чемпион определится в тай-брейке в формате быстрых шахмат.

31 октября прошлого года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах.

Дин Лижэнь занимает второе место в мировом рейтинге шахматистов, Ян Непомнящий – третий.