Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин

«Ростов» выступает отлично. Очень нравится игра команды, работа Валерия Карпина. Из игроков больше всего выделяются Дмитрий Полоз и Даниил Уткин.
Также не секрет, что я очень болею за «Арсенал». За «канонирами» сейчас очень приятно наблюдать: команда играет в атакующий футбол. Именно сейчас вижу их лучшую версию. Надеюсь, что они, наконец, возьмут чемпионство, потому что у них прекрасный тренер и самая молодая команда в Лиге. Все игроки вызывают восхищение», - сказал Есипенко корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.
«Ростов» вышел на 3-е место в РПЛ. Случилось это по итогам 16-го тура, где «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1).
источник: «Советский спорт»