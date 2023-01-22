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Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин

Гроссмейстер Андрей Есипенко оценил игру «желто-синих» и выделил лучших игроков донской команды. Также шахматист высказался о результатах «Арсенала».
Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин
22 января 2023 12:08
автор: Савинова Дарья

«Ростов» выступает отлично. Очень нравится игра команды, работа Валерия Карпина. Из игроков больше всего выделяются Дмитрий Полоз и Даниил Уткин.

Также не секрет, что я очень болею за «Арсенал». За «канонирами» сейчас очень приятно наблюдать: команда играет в атакующий футбол. Именно сейчас вижу их лучшую версию. Надеюсь, что они, наконец, возьмут чемпионство, потому что у них прекрасный тренер и самая молодая команда в Лиге. Все игроки вызывают восхищение», - сказал Есипенко корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

«Ростов» вышел на 3-е место в РПЛ. Случилось это по итогам 16-го тура, где «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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