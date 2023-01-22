Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин

Андрей Есипенко: Шахматы достаточно популярны. В массовой культуре можно наблюдать интерес к ним

Гроссмейстер Андрей Есипенко считает, что шахматы сейчас достаточно популярны. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.