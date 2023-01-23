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Ткачев назначен исполнительным директором Федерации шахмат России

По решению Наблюдательного совета он сменит на этом посту Марка Глуховского.
Ткачев назначен исполнительным директором Федерации шахмат России
23 января 2023 14:52
автор: Александр Евграфов
автор фото: Федерация шахмат России (ФШР)

Наблюдательный совет Федерации шахмат России своим решением, принятом на совещании, назначил Александра Ткачева новым исполнительным директором Федерации шахмат России (ФШР), сообщается на официальном сайте ФШР.

Ткачев сменил на этом Марка Глуховского, подавшего в отставку.

Также на заседании было одобрено создание Дирекции по международному сотрудничеству и развитию ФШР и комиссии «Школьные шахматы» (ее возглавил Александр Костьев).

Были избраны председатели комиссий ФШР. Дмитрий Шахов возглавил контрольно-дисциплинарную комиссию, Ирина Лымарь – комиссию по этике, Галина Дворкович – комиссию ветеранов, Сергей Яновский – тренерский совет, Евгений Шамов – судейско-квалификационную, Станислав Янушевский – комиссию по композициям, Владимир Переверткин – комиссию по заочным шахматам, Андрей Белетский – детско-юношескую и Анастасия Спицына – женскую комиссию.

Наблюдательный совет также наградил Золотым знаком ФШР первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и президента Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадия Захарова.

источник: «Советский спорт»
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