Карлсен признался, что его «тошнит» от классических шахмат

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что решил отдохнуть от классических шахмат.

«Немного отдохну, не буду играть в классические шахматы какое-то время, потому что меня уже немного от них тошнит за последние три недели», - приводит слова норвежца иностранная пресса.

Добавим, что в 2023 году Карлсену не удастся защитить свой титул, поскольку он отказался играть матч за корону с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим. В прошлый раз мировую пальму первенства оспаривали эти же гроссмейстеры.

На своем последнем турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее Карлсен разделил второе и третье места с шахматистом из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.