Владимир Малахов: Карлсен не удовлетворен результатом в Вейк-ан-Зее

«Очевидно, что когда играешь регулярно в разные виды шахмат - классические с длинным контролем времени, быстрые, блиц, онлайн, то сравниваешь, что легче, веселее. Конечно, шестичасовые партии уступают укороченным. Тем более и результатом в Вейк-ан-Зее Магнус, наверное, не удовлетворен, учитывая, что после двух поражений в начале он на победу реально не претендовал. Отсюда и такая аллегория, особенно на фоне недавних побед на ЧМ по быстрым и блицу. Но от высказывания Магнуса суть не меняется - классические шахматы остаются единственной «глубокой» опцией этого вида спорта, где можно реально учиться и творить. Чем меньше времени на партию, тем больше это превращается в шоу. А то, что шоу сейчас больше востребованы, чем глубокий мыслительный процесс — это, увы, другой вопрос», - сказал Малахов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен признался иностранной прессе, что его «тошнит» от классических шахмат.