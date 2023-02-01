Сергей Шипов: Переход в Азиатскую конфедерацию, это благо для России

«Переход в Азиатскую конфедерацию, это благо для России. Сейчас азиатские шахматы на подъеме, там очень много сильных команд и индивидуально сильных игроков. Китай и Индия – флагман современных шахмат, поэтому в условиях охлаждения отношений России и Европы, и неизвестно, когда охлаждение закончится. Конечно, надо переходить в Азию, играть там. Нужно действовать. Сидеть камнем и ждать пока вода сама тебя найдет — это абсолютно бессмысленное занятие.

Карьера шахматистов, конечно, подольше длится, чем у фигуристов или легкоатлетов, но каждый год очень важен для любого таланта. Надо действовать, я полностью за!», - сказал Шипов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, 18 декабря Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.