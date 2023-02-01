World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шипов о Костенюк: Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше

Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил решение шахматистки Александры Костенюк сменить спортивное гражданство.
Шипов о Костенюк: Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше
01 февраля 2023 16:13
автор: Дарья Савинова

«Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Личное право каждого человека, выбирать себе место в жизни. Волн миграции из России было очень много. Были и печальные истории, но ничего страшного не произойдет, свято место пусто не бывает. В России огромные шахматные традиции, будут играть другие шахматисты.

Саше Костенюк я желаю большого успеха выступления за Швейцарию, она гражданка Швейцарии и принимала участие в чемпионате страны. Этот переход выглядит естественным», - сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, ранее Костенюк приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом Швейцарии.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шипов о Костенюк: Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше
Шипов о Костенюк: Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше
Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил решение шахматистки Александры Костенюк сменить спортивное гражданство.
01.02.2023 16:13
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Сергей Шипов: Переход в Азиатскую конфедерацию, это благо для России
Сергей Шипов: Переход в Азиатскую конфедерацию, это благо для России
Российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мыслями о возможном переходе организации в Азиатский шахматный союз.
01.02.2023 14:47
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге FIDE
Непомнящий впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге FIDE
Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
31.01.2023 19:24
Шахматы
Владимир Малахов: Карлсен не удовлетворен результатом в Вейк-ан-Зее
Владимир Малахов: Карлсен не удовлетворен результатом в Вейк-ан-Зее
Российский гроссмейстер Владимир Малахов прокомментировал заявление чемпиона мира Магнуса Карлсена о решении отдохнуть от классических шахмат.
30.01.2023 19:51
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Карлсен признался, что его «тошнит» от классических шахмат
Гроссмейстер возьмет небольшой перерыв.
30.01.2023 10:10
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Максим Луговской: Я основал Гроссмейстерскую онлайн-школу
Максим Луговской: Я основал Гроссмейстерскую онлайн-школу
Международный гроссмейстер Максим Луговской рассказал «Советскому спорту» об основании и преподавании в онлайн-школе шахмат.
29.01.2023 21:45
Шахматы
автор: Дарья Савинова
ФШР наградила первого президента Татарстана и установила взносы в размере 0,00 рублей
23 января состоялось заочное совещание Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
23.01.2023 15:55
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Ткачев назначен исполнительным директором Федерации шахмат России
Ткачев назначен исполнительным директором Федерации шахмат России
По решению Наблюдательного совета он сменит на этом посту Марка Глуховского.
23.01.2023 14:52
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин
Андрей Есипенко: В «Ростове» выделяются Полоз и Уткин
Гроссмейстер Андрей Есипенко оценил игру «желто-синих» и выделил лучших игроков донской команды. Также шахматист высказался о результатах «Арсенала».
22.01.2023 12:08
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира по шахматам в Астане
Встреча состоится с 7 апреля по 1 мая.
19.01.2023 17:33
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика