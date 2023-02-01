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Сергей Шипов: Блиц — суть современных шахмат, и это вызывает ажиотаж

Гроссмейстер Сергей Шипов выразил мнение о быстрых шахматах и блице.
Сергей Шипов: Блиц — суть современных шахмат, и это вызывает ажиотаж
01 февраля 2023 21:05
автор: Дарья Савинова

«Консерватизм свойство нормального человека. Мир меняется, шахматы тоже меняются и надо думать о том, как шахматная игра воспринимается: зрителями, СМИ, телевидением, интернетом. Можно, конечно, запереться в своем мире глубоких мыслителей и думать над каждым ходом по часу. Тогда партии будут очень чистыми, но кому они будут нужны. Надо рассматривать все в комплексе.

Замечу, что в быстрых шахматах лучшие шахматисты мира демонстрируют глубокий замысел и замечательные комбинации. Сам Владимир Малахов, превосходно играет в блиц и быстрые шахматы. Я смотрю на его партии, как на высокое искусство.

Блиц партии Магнуса Карлсена по качеству очень высокие, и многие гроссмейстеры подписались бы под этими произведениями. Если уметь, то можно все. Футболисты за долю принимают гениальные решения, бьют девятки, отдают изумительные пасы. Хотя, на них уже висят буквально конкуренты, прессингуют. На принятия решения им отдаются секунды, но они играют хорошо. Если играть не в быстром темпе, то будет больше времени на обдумывание удара и решения. Это тоже можно назвать глубокой игрой, но кто будет с интересом смотреть. Именно динамика и жесткое противодействие со стрелкой циферблата есть суть современного спорта и вызывает ажиотаж. Я думаю, что перечить этой тенденции просто нелепо»

Напомним, ранее гроссмейстер Владимир Малахов высказался, что классические шахматы остаются единственной «глубокой» опцией этого вида спорта, где можно реально учиться и творить. Чем меньше времени на партию, тем больше это превращается в шоу.

источник: «Советский спорт»
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