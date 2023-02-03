Сергей Карякин: Россиян пытаются стравить. Не допускать до европейских соревнований

«Мне сложно сказать, выгоден ли этот переход в финансовом плане. В политическом плане, в плане конкуренции этот переход абсолютно правильный. Я уже давно наблюдаю за тем, что в Европейском шахматном союзе нас не хотят видеть, нас пытаются под разными предлогами не допускать до соревнований.

Был вопиющий случай, когда Шахматная федерация Германии заявила, что спортсмены будут лишены финансирования, если будут выступать на одних соревнованиях с россиянами. Нас пытаются стравить, но мы никому ничего плохого не делаем.

От перехода в Азию есть плюс в том, что китайская и индийская школы лучше, чем европейские. Там конкуренция гораздо выше, соперники более сильные. Нам будет сложнее в Азии, но это не повод отказываться. Это будет хороший стимул для прогрессирования наших молодых шахматистов», — сказал Карякин в беседе с «Газетой.Ru».