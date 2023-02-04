Поткин о переходе ФШР в Азию: Мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ

«В Азии наблюдается большое шахматное развитие. У нас была всегда прекрасная традиция товарищеских матчей с Китаем. Игра с коллегами одной из сильнейших сборных мира сильно обагатила наши шахматные школы. Правда, последний раз мы участвовали в таком матче в 2018 году в Циньхуандао.

Для выступления на открытии матча с приветственным словом я специально брал несколько уроков китайского языка у большого профессионала. Китайская сторона всегда отличалась прекрасной организацией и дружеским приемом наших игроков. Сохранилась лучшая память о наших товарищеских матчах, и сейчас их сильно не хватает. Виден стремительный прогресс у шахматистов из Индии, где выросло целое поколение молодых и амбициозных игроков.

Узбекистан примет у себя Олимпиаду в 2026 году. Казахстан проводит у себя матч на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лиженем.

Я слежу за новостями о вступлении ФШР в Азиатский союз из прессы. Когда это произойдет, есть все предпосылки для создания профессиональной шахматной лиги как для командных чемпионатов, так и для личных выступлений.

При этом мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ и турниров, традиции которых поддерживаются на протяжении столетий. Кроме Магнуса Карлсена, в десятку сильнейших игроков из Европы входит Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа.

Будет хорошей новостью, если при переходе в Азиатский шахматный союз, у наших шахматистов останется возможность участия в европейских турнирах», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.