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Поткин о переходе ФШР в Азию: Мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ

Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал новость о том, что через месяц решится вопрос о вступлении Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
Поткин о переходе ФШР в Азию: Мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ
04 февраля 2023 12:40
автор: Дарья Савинова

«В Азии наблюдается большое шахматное развитие. У нас была всегда прекрасная традиция товарищеских матчей с Китаем. Игра с коллегами одной из сильнейших сборных мира сильно обагатила наши шахматные школы. Правда, последний раз мы участвовали в таком матче в 2018 году в Циньхуандао.
Для выступления на открытии матча с приветственным словом я специально брал несколько уроков китайского языка у большого профессионала. Китайская сторона всегда отличалась прекрасной организацией и дружеским приемом наших игроков. Сохранилась лучшая память о наших товарищеских матчах, и сейчас их сильно не хватает. Виден стремительный прогресс у шахматистов из Индии, где выросло целое поколение молодых и амбициозных игроков.
Узбекистан примет у себя Олимпиаду в 2026 году. Казахстан проводит у себя матч на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лиженем.
Я слежу за новостями о вступлении ФШР в Азиатский союз из прессы. Когда это произойдет, есть все предпосылки для создания профессиональной шахматной лиги как для командных чемпионатов, так и для личных выступлений.
При этом мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ и турниров, традиции которых поддерживаются на протяжении столетий. Кроме Магнуса Карлсена, в десятку сильнейших игроков из Европы входит Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа.
Будет хорошей новостью, если при переходе в Азиатский шахматный союз, у наших шахматистов останется возможность участия в европейских турнирах», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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Поткин о переходе ФШР в Азию: Мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ
Поткин о переходе ФШР в Азию: Мы не должны забывать о наследии европейских шахматных школ
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