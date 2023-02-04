Поткин высказался о таланте Андрея Есипенко

«Андрей Есипенко обладает большим шахматным талантом. Мне кажется, что после утраты столь великого учителя как Юрий Дохоян, Андрею потребовалось время, чтобы снова показывать результаты, соответствующие его уровню. Знаю, что он много работает над шахматными партиями с легендарными игроками. С нетерпением жду его выступления на супертурнире в Дюссельдорфе.

Андрей не только шахматист с большим потенциалом, но и отличный парень. Желаю ему больших успехов, и искренне болею за него!», - сказал Поткин в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.