Чемпион мира по шахматам норвежец Карлсен призвал не допускать россиян к турнирам

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах.

«Думаю, что с каждым днем играть против россиян становится все более странно. В начале я был сторонником взвешенного подхода, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. Особенно не зная, какие долгосрочные перспективы это будет иметь. Теперь, когда это все продолжается дольше, я все больше считаю, что россиян не стоит допускать. Но это решать не мне», - приводит слова шахматиста норвежские СМИ.

Ранее Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира и второй раз подряд встречаться с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Россиянин в апреле сыграет с китайцем Дин Лижэнем.