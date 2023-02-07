Карякин разочарован странным заявлением Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что разочарован странным заявлением действующего чемпиона мира Магнусена Карлсена о недопуске россиян к международным соревнованиям.

«Вместо того чтобы использовать свой авторитет для объединения шахматного мира, Карлсен отметился «странным» заявлением. Я очень разочарован», - написал Карякин в своем Telegram-канале.

Ранее Карлсен выступил за отстранение российских спортсменов от соревнований, отметив, что пересмотрел свою прежнюю позицию по данному вопросу.