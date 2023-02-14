Поткин рассказал о дружбе с Грищуком

«Мы с Сашей дружим с первого курса института, где вместе учились на кафедре шахмат. В 2014 году у Александра был рейтинг за 2800, наверное, это было достаточно, чтобы возглавлять и российский рейтинг-лист. Не думаю, что именно такую цель он видел наивысшей. Другое дело, если выйти на титульный поединок. Кто знает, может у Александра еще будет шанс, так как он на протяжении более 10 лет является одним из лучших шахматистов мира», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.