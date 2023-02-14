Поткин поделился секретами подготовки Непомнящего

«У нас с Яном есть свои секреты. За долгие годы совместной работы появились как свои шутки, так и способы взбодрить и успокоить. Все очень индивидуально, и важно чувствовать подходящий момент. При этом они настолько индивидуальные, что другой может на них и не отреагировать. Для меня самое важное — это состояние игрока. Чтобы его спортивное эмоциональное возбуждение было выше среднего. При этом если и доходит до точки кипения, то сразу же опускалось до необходимой нормы. Всегда стараюсь, чтобы Ян был максимально настроен на игру, и его мозг оставался гибким, готовым к любым ситуациям за доской. Порой хороший совет идет вместе с дебютной идеей, все в комплексе и придает необходимую уверенность перед важными поединками», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.