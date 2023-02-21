Михаил Крюков: Шахматы помолодели

«Сила советских шахмат заключалась в двух компонентах. Это система тренировок и проведение соревнований. Система тренировок заключалась в организации шахматными школами, дворцами пионеров занятий для шахматистов. В проведение соревнований — раньше турниров было больше.
Без детских шахмат, шахмат вообще не может быть. Сейчас шахматы помолодели. Раньше дети в 11-12 лет приходили учиться в дома пионеров, сейчас в 12 лет заканчивают играть», - сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.
источник: «Советский спорт»