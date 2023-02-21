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Михаил Крюков: Шахматы помолодели

Международный шахматный судья Михаил Крюков рассказал, в чем разница между современными и советскими шахматами.
Михаил Крюков: Шахматы помолодели
21 февраля 2023 12:36
автор: Дарья Савинова

«Сила советских шахмат заключалась в двух компонентах. Это система тренировок и проведение соревнований. Система тренировок заключалась в организации шахматными школами, дворцами пионеров занятий для шахматистов. В проведение соревнований — раньше турниров было больше.

Без детских шахмат, шахмат вообще не может быть. Сейчас шахматы помолодели. Раньше дети в 11-12 лет приходили учиться в дома пионеров, сейчас в 12 лет заканчивают играть», - сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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