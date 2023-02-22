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Российским шахматистам разрешат менять спортивное гражданство без ожидания

Разрешение будет дано после перехода ФШР в Азию.
22 февраля 2023 12:35
автор: Александр Евграфов

Российские шахматисты, которые захотят сменить спортивное гражданство после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азию, будет разрешено немедленно начать представлять европейскую национальную федерацию, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее, FIDE разрешил ФШР переход под эгиду Азиатской шахматной федерации (ACF). Решение о переходе будет принято на континентальной ассамблее ACF 28 февраля. В случае одобрения ФШР с 1 мая 2023 года станет членом ACF.

Для перехода российских спортсменов в любую европейскую федерацию с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года будет отменен стандартный срок ожидания. Также отменены выплаты в FIDE и ФШР, которые можно было использовать в качестве альтернативы.

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