Непомнящий победил Ароняна на турнире в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над американцем Левоном Ароняном в седьмом туре турнира WR Chess Masters в немецком Дюссельдорфе. Партия, в которой Непомнящий играл черными, завершилась на 53-м ходу.

Эта победа стала первой для россиянина на этом турнире. Предыдущие шесть партий завершились вничью.

Другой россиянин Андрей Есипенко белыми на 36-м ходу проиграл индийцу Гукешу Доммараджу.

Непомнящий набрал 4 очка и занимает третье место, уступая полочка Доммараджу и Ароняну (по 4,5). Есипенко с тремя очками делит места с пятого по девятое.