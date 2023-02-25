Валентина Гунина о чемпионате мира по блицу: Тупо не вывезла по «физическим данным»

- Какие эмоции после чемпионата мира по блицу?

- Обидные. Потому что играла хорошо, шла в лидерах и…

- Чего не хватило для победы?

- Здоровья. У меня с этим проблемы. Тупо не вывезла по «физическим данным» — пока спортом заниматься нельзя, могу только гулять.

Ну и прыгать дома с песелем. Мелкий он, потому что младшенький. А так, там такая лошадь дома носится, в мячик играет. Жду, когда ко мне на разборки придут соседи снизу.

- Как поддерживаете себя в сложные минуты?

- Хожу на специальную терапию, там дают определенный набор техник, что помогает мне и с болями, и с принятием меня и моих эмоций. Плюс со мной работает психолог и психиатр. У меня тревожно-депрессивное расстройство на фоне волчанки. И хоть мне то ставят, то не ставят этот диагноз, мучаюсь я давно с болями. Последний вердикт был, что можно начать лечение с суставами. Потом сказали: «ваш случай такой необычный». Ну кто бы сомневался!

Турнир проходил с 25 декабря по 30 декабря в Казахстане, где Гунина заняла 19-е место.

Ранее шахматистка рассказала о подготовке к чемпионату мира по рапиду и блицу

Гунина рассказала о подготовке к чемпионату мира по рапиду и блицу - Советский спорт (sovsport.ru)