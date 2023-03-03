Чемпионка мира по шахматам Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

Российская шахматистка Александра Костенюк сообщила в соцсетях, что с 3 марта официально представляет Швейцарию.

Ранее на официальном сайте Швейцарской шахматной федерации (FSE) появилась информация о том, что Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Смена спортивного гражданства стала возможна благодаря упрощенной процедуре, введенной для российских шахматистов в связи с переходом национальной федерации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, который состоялся 28 февраля.