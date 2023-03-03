ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионка мира по шахматам Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

Спортсменка заявила, что с 3 марта представляет другую страну.
03 марта 2023 19:23
автор: Александр Евграфов

Российская шахматистка Александра Костенюк сообщила в соцсетях, что с 3 марта официально представляет Швейцарию.

Ранее на официальном сайте Швейцарской шахматной федерации (FSE) появилась информация о том, что Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Смена спортивного гражданства стала возможна благодаря упрощенной процедуре, введенной для российских шахматистов в связи с переходом национальной федерации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, который состоялся 28 февраля.

Чемпионка мира по шахматам Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии
Спортсменка заявила, что с 3 марта представляет другую страну.
03.03.2023 19:23
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Сергей Карякин: Решение перейти в АШФ — правильное
Российский гроссмейстер, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации.
01.03.2023 15:15
Шахматы
Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации
Федерация шахмат России официально вошла в состав Азиатской шахматной федерации
С 1 мая российские гроссмейстеры смогут принимать участие на азиатских континентальных турнирах.
28.02.2023 16:20
Шахматы
Гунина заявила, что шахматистам нужен психолог
Гунина заявила, что шахматистам нужен психолог
Международный гроссмейстер Валентина Гунина выразила мнение, что шахматистам необходимо следить за своим психологическим состоянием и обращаться к специалистам.
27.02.2023 18:53
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду
Валентина Гунина: Шахматы — моя отмазка, чтобы не мыть посуду
Международный гроссмейстер Валентина Гунина рассказала о везении в шахматах.
27.02.2023 18:24
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Сычев считает, что Непомнящий является фаворитом в матче за шахматную корону
Сычев считает, что Непомнящий является фаворитом в матче за шахматную корону
Российский шахматист Клементий Сычев поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
26.02.2023 13:25
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Валентина Гунина о своем дебютном репертуаре: Готовим «водородную бомбу»
Валентина Гунина о своем дебютном репертуаре: Готовим «водородную бомбу»
Международный гроссмейстер Валентина Гунина поделилась, какие изменения произошли в ее профессиональной карьере.
26.02.2023 00:26
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!
Валентина Гунина: Костенюк ушла из сборной, какой кошмар!
Международный гроссмейстер Валентина Гунина выразила сожаление из-за решения чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк сменить спортивное гражданство на швейцарское.
26.02.2023 00:10
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Владимир Поткин: У Карякина есть знание дела и энергия
Владимир Поткин: У Карякина есть знание дела и энергия
Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал назначение Сергея Карякина на пост главы Федерации шахмат Московской области.
25.02.2023 23:51
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Президент ФШР Филатов поздравил Карякина с избранием главной Федерацией шахмат Московской области
Гроссмейстер был единогласно избран президентом Федерации шахмат Московской области.
25.02.2023 17:42
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика