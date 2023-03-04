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Сергей Смагин: У Костенюк не так много времени для профессиональной карьеры

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о смене спортивного гражданства 12-й чемпионки мира Александры Костенюк на швейцарское.
04 марта 2023 14:46

«Потеря существенная, но не совсем уж критичная. Во-первых, давно известно, что у Александры есть гражданство Швейцарии, ее первый муж был швейцарец. И она это могла сделать в любой момент. Сейчас есть неопределенность с точки зрения мировых шахмат, кто за кого играет. Она привела к тому, что Александра приняла решение выступать за Швейцарию, чтобы не испытывать ограничений. Она прекрасно понимает, что у нее осталось не так много времени для профессиональной карьеры. И решила, что в чисто жизненном плане для нее удобнее будет выступать за Швейцарию.

Конечно, потеря существенная, но нам нужно будет год-два, чтобы молодые девчонки, которые у нас есть — очень сильные, перспективные, — достигли почти такого же уровня. И та дыра, которая образовалась в составе сборной России, будет закрыта», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Сергей Смагин: У Костенюк не так много времени для профессиональной карьеры
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о смене спортивного гражданства 12-й чемпионки мира Александры Костенюк на швейцарское.
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