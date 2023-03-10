Российский гроссмейстер Шиманов победил чемпиона мира Карлсена в онлайн-турнире

Российский гроссмейстер Александр Шиманов победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в командном онлайн-турнире Pro Chess League с призовым фондом 150 тысяч долларов.

В стадии плей-офф, в который вышли 16 из 50 команд, команда Levitov Chess Wizards прошла первый раунд, а за выход в четвертьфинал встретилась с Canada Chessbrahs, за которую выступает Карлсен.

Levitov Chess Wizards вышла в четвертьфинал, победив соперников с общим счетом 9,5:6,5, а Шиманов, играя белыми, победил действующего чемпиона мира.