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Российский гроссмейстер Шиманов победил чемпиона мира Карлсена в онлайн-турнире

Шиманов занимает 336-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.
10 марта 2023 10:04
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Александр Шиманов победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в командном онлайн-турнире Pro Chess League с призовым фондом 150 тысяч долларов.

В стадии плей-офф, в который вышли 16 из 50 команд, команда Levitov Chess Wizards прошла первый раунд, а за выход в четвертьфинал встретилась с Canada Chessbrahs, за которую выступает Карлсен.

Levitov Chess Wizards вышла в четвертьфинал, победив соперников с общим счетом 9,5:6,5, а Шиманов, играя белыми, победил действующего чемпиона мира.

Российский гроссмейстер Шиманов победил чемпиона мира Карлсена в онлайн-турнире
Шиманов занимает 336-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.
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