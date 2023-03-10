Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Рамиреса в домогательствах

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Алехандро Рамиреса в сексуальных домогательствах, сообщают американские СМИ.

По данным источника, журналисты издания смогли найти восемь жертв сексуальных домогательств со стороны Рамиреса.

Расследование было начато после заявления шахматистки Дженифер Шахаде, которая сообщила о насилии Рамиреса и призвала других жертв поделиться своими историями.

Как отмечают журналисты, трое из жертв были на момент случившегося несовершеннолетними, а в Федерации шахмат США знали о подобном поведении шахматиста, который был тренером женской сборной США на шахматной Олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия).