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Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Рамиреса в домогательствах

Трое из жертв была несовершеннолетними
10 марта 2023 11:48
автор: Александр Евграфов

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Алехандро Рамиреса в сексуальных домогательствах, сообщают американские СМИ.

По данным источника, журналисты издания смогли найти восемь жертв сексуальных домогательств со стороны Рамиреса.

Расследование было начато после заявления шахматистки Дженифер Шахаде, которая сообщила о насилии Рамиреса и призвала других жертв поделиться своими историями.

Как отмечают журналисты, трое из жертв были на момент случившегося несовершеннолетними, а в Федерации шахмат США знали о подобном поведении шахматиста, который был тренером женской сборной США на шахматной Олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия).

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Рамиреса в домогательствах
Трое из жертв была несовершеннолетними
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