Бывший главный редактор журнала «64-Шахматное обозрение» Нейштадт умер на 100-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны, бывший главный редактор журнала «64-Шахматное обозрение» Яков Нейштадт умер на 100-м году жизни, сообщили в Федерации шахмат России.
Нейштадт являлся мастером спорта СССР, судьей всесоюзной категории, с 1955 по 1973 годы занимал должность ответственного секретаря журнала «Шахматы в СССР», с 1974 по 1976 – был заместителем, а с 1977 по 1979 главным редактором еженедельного приложения «64». Являлся автором многих книг, посвященных шахматам.
О причинах смерти не сообщается.
источник: «Советский спорт»