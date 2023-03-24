Бывший главный редактор журнала «64-Шахматное обозрение» Нейштадт умер на 100-м году жизни

Сергей Смагин: У Костенюк не так много времени для профессиональной карьеры

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о смене спортивного гражданства 12-й чемпионки мира Александры Костенюк на швейцарское.