Немецкая шахматистка Петц снялась с этапа Гран-при ФИДЕ из-за организационных проблем

Немецкая шахматистка Элизабет Петц заявила об отказе участвовать в третьем этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) из-за плохого уровня организации соревнований. Шахматистку поддержал Немецкий шахматный союз (DSB), сообщается на сайте организации.

По словам представителей немецкой организации, Петц не устроил формат турнира с 11 игроками, из-за чего у участниц не было возможности провести партии белыми и черными фигурами в равных количествах. Также DSB возмутился уровнем организации турнира, когда шахматисток не встретили в аэропорту и им пришлось самостоятельно добираться до гостиницы, а в той не на всех хватило номеров.

В результате казахстанская шахматистка Жансаи Абдумалик, которой не понравилась организация соревнований, за час до открытия объявила о своем снятии с соревнований, в результате чего сломался весь график игр.

В воскресенье прошло торжественное открытие турнира, в котором осталось 10 из 12 участниц.