Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут в Торонто, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Впервые оба турнира пройдут в одно и то же время, в одном городе. Соревнования состоятся с 3 по 25 апреля, а призовой фонд составит 750 тысяч евро.

«ФИДЕ рада отдать проведение такого турнира Канаде, стране, которая в последние годы добилась прогресса в шахматах. Тот факт, что мужской и женский турниры впервые проходят под одной крышей, подчеркивает усилия ФИДЕ по популяризации шахмат», - цитирует президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.