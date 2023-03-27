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Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут в Торонто

Впервые оба турнира пройдут параллельно и в одном городе.
27 марта 2023 15:14
автор: Александр Евграфов

Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут в Торонто, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Впервые оба турнира пройдут в одно и то же время, в одном городе. Соревнования состоятся с 3 по 25 апреля, а призовой фонд составит 750 тысяч евро.

«ФИДЕ рада отдать проведение такого турнира Канаде, стране, которая в последние годы добилась прогресса в шахматах. Тот факт, что мужской и женский турниры впервые проходят под одной крышей, подчеркивает усилия ФИДЕ по популяризации шахмат», - цитирует президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.

источник: «Советский спорт»
Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут в Торонто
Впервые оба турнира пройдут параллельно и в одном городе.
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