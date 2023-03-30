Ян Непомнящий и Андрей Филатов номинированы на премию Sport Business Awards

Премия Sport Business Awards уже шестой раз объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Шорт-лист номинантов премии определится до 5 апреля.

7 апреля в Астане откроется матч на первенство мира между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай). Первая партия будет сыграна 9 апреля. Трансляция матча будет осуществляться на каналах сети «Матч». Вещание будет идти из Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника. Комментировать трансляцию будут российские международные гроссмейстеры, эксперты и любители шахмат.

Еще одна фан-зона будет организована в гостиничном комплексе «Измайлово», где в даты проведения матча за шахматную корону впервые в Москве пройдет детско-юношеское первенство России по шахматам.

Помимо этого, Федерация шахмат России совместно с региональными федерациями шахмат организует фан-зоны матча в других регионах нашей страны.