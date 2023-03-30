Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы в Черногории

Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы по шахматам среди женщин, выиграв турнир в Петроваце (Черногория). Она набрала 8,5 из 11 возможных очков.

Серебряную медаль чемпионата завоевала польская шахматистка Оливия Киолбаса, набравшая также 8,5 очков, но уступившая Арабидзе по дополнительным показателям. Бронза у ее соотечественницы Александры Мальцевской, которая набрала 8 очков как трое других участниц, но по дополнительным показателям впереди оказалась Мальцевская.

Лучшая из россиянок - 18-летняя Лея Гарифуллина, набравшая 7,5 очков и занявшая 8 место.