Горячкина и Лагно выиграли партии на третьем этапе Гран-при ФИДЕ

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно выиграли свои партии в седьмом раунде третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Нью-Дели.

Обе спортсменки черными фигурами обыграли представительниц Грузии: Горячкина победила Нино Бациашвили, а Лагно – Нану Дзагнидзе.

Горячкина и Лагно набрали по 3,5 очка и делят третье и четвертое места в таблице, россиянка Полина Шувалова (2,5) на шестом месте. Лидирует в зачете турнира казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева с 4,5 очками.

Этап в Нью-Дели завершится 5 апреля. По регламенту серия Гран-при состоит из четырех этапов. Две лучшие шахматистки по итогам всей серии примут участие в турнире претенденток.