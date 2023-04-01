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Горячкина и Лагно выиграли партии на третьем этапе Гран-при ФИДЕ

Лидирует шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева.
01 апреля 2023 17:12
автор: Александр Евграфов

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно выиграли свои партии в седьмом раунде третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Нью-Дели.

Обе спортсменки черными фигурами обыграли представительниц Грузии: Горячкина победила Нино Бациашвили, а Лагно – Нану Дзагнидзе.

Горячкина и Лагно набрали по 3,5 очка и делят третье и четвертое места в таблице, россиянка Полина Шувалова (2,5) на шестом месте. Лидирует в зачете турнира казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева с 4,5 очками.

Этап в Нью-Дели завершится 5 апреля. По регламенту серия Гран-при состоит из четырех этапов. Две лучшие шахматистки по итогам всей серии примут участие в турнире претенденток.

источник: «Советский спорт»
Горячкина и Лагно выиграли партии на третьем этапе Гран-при ФИДЕ
Лидирует шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева.
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