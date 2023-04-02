Шувалова победила в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ, Лагно и Горячкина сыграли вничью

Российская шахматистка Полина Шувалова победила в восьмом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Нью-Дели.

Играя белыми, она выиграла у представительницы Индии Рамешбабу Вайшали. Две другие россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли между собой вничью. Лагно играла белыми фигурами.

Горячкина и Лагно набрали по 4 очка и делят третье и четвертое места в таблице, россиянка Полина Шувалова (3,5) на пятом месте. Лидирует в зачете турнира казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева с 5 очками.

Этап в Нью-Дели завершится 5 апреля. По регламенту серия Гран-при состоит из четырех этапов. Две лучшие шахматистки по итогам всей серии примут участие в турнире претенденток.