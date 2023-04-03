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Горячкина победила Дронавалли и вышла на второе место на этапе Гран-при ФИДЕ

Россиянка играла белыми, партия продлилась 60 ходов.
03 апреля 2023 17:58
автор: Александр Евграфов

Российская шахматистка Александра Горячкина победила представительницу Индии Харику Дронавалли в девятом туре третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Нью-Дели. Горячкина играла белыми и завершила партию победой на 60-м ходу.

В другой партии тура россиянка Полина Шувалова, играя черными, уступила грузинской шахматистке Нино Бациашвили.

После девяти туров лидерство сохраняет Бибисара Асаубаева из Казахстана, набравшая 5,5 очков, у Горячкиной 5 очков, она на втором месте, Катерина Ланго с 4 очками располагается на четвертом месте, Шувалова (3,5) делит 5-6 место с Хампи Конеру из Индии. Этап ФИДЕ завершится 5 апреля. По регламенту серия Гран-при состоит из четырех этапов. Две лучшие шахматистки по итогам всей серии примут участие в турнире претенденток.

источник: «Советский спорт»
Горячкина победила Дронавалли и вышла на второе место на этапе Гран-при ФИДЕ
Россиянка играла белыми, партия продлилась 60 ходов.
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