Ткачев – о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэн засекретили свою подготовку

– Всем нужна победа: давно не было шахматной короны в России. Последний российский чемпион мира по шахматам – это Владимир Крамник, который завоевал титул в 2000 году и удерживал его до 2007 года. Надеемся, что Ян станет 17-м чемпионом мира.

– Что, по вашему мнению, отличает Яна от всех остальных шахматистов в России?

– По рейтингу и по игре – Ян сильнейший шахматист в России. Он второй в рейтинге ФИДЕ. Его, как сильного игрока, выделяет упорство. Ян стал вторым шахматистом в истории, который смог два раза подряд отобраться на титульный матч за звание чемпиона мира.

После того, как он неудачно выступил в матче против Магнуса Карлсена, многие поспешили списать его со счетов. Но он сумел повторно выиграть турнир претендентов.

– Психологический настрой Яна. Он испытывает напряжение?

– Оба претендента максимально засекретили свою подготовку, поэтому это покажут первые партии. Важно, чтобы Ян сразу повел в счете.

– Какие шансы у Дин Лижэня обыграть Непомнящего?

– 50 на 50.

Напомним, что матч между гроссмейстерами пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.