ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ткачев – о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэн засекретили свою подготовку

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал, что ожидает от матча за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
Ткачев – о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэн засекретили свою подготовку
05 апреля 2023 14:25
автор: Дарья Савинова

Всем нужна победа: давно не было шахматной короны в России. Последний российский чемпион мира по шахматам это Владимир Крамник, который завоевал титул в 2000 году и удерживал его до 2007 года. Надеемся, что Ян станет 17-м чемпионом мира.

Что, по вашему мнению, отличает Яна от всех остальных шахматистов в России?

По рейтингу и по игре – Ян сильнейший шахматист в России. Он второй в рейтинге ФИДЕ. Его, как сильного игрока, выделяет упорство. Ян стал вторым шахматистом в истории, который смог два раза подряд отобраться на титульный матч за звание чемпиона мира.

После того, как он неудачно выступил в матче против Магнуса Карлсена, многие поспешили списать его со счетов. Но он сумел повторно выиграть турнир претендентов.

Психологический настрой Яна. Он испытывает напряжение?

Оба претендента максимально засекретили свою подготовку, поэтому это покажут первые партии. Важно, чтобы Ян сразу повел в счете.

Какие шансы у Дин Лижэня обыграть Непомнящего?

50 на 50.

Напомним, что матч между гроссмейстерами пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

источник: «Советский спорт»
Ткачев – о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэн засекретили свою подготовку
Ткачев – о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэн засекретили свою подготовку
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал, что ожидает от матча за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
05.04.2023 14:25
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Горячкина победила Дронавалли и вышла на второе место на этапе Гран-при ФИДЕ
Россиянка играла белыми, партия продлилась 60 ходов.
03.04.2023 17:58
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Мировую шахматную корону среди женщин разыграют китаянки Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь
Матч состоится в июле в Китае.
03.04.2023 14:23
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Шувалова победила в восьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ, Лагно и Горячкина сыграли вничью
Лидерство продолжает удерживать казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева.
02.04.2023 18:55
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина и Лагно выиграли партии на третьем этапе Гран-при ФИДЕ
Лидирует шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева.
01.04.2023 17:12
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы в Черногории
Грузинская шахматистка набрала 8,5 очков из 11.
30.03.2023 15:07
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Ян Непомнящий и Андрей Филатов номинированы на премию Sport Business Awards
Заявки президента Федерации шахмат России, старшего тренера мужской сборной России Андрея Филатова и претендента на звание чемпиона мира гроссмейстера Яна Непомнящего поданы на соискание премии Sport Business Awards в номинациях «Менеджер года» и «Спортсмен года» соответственно.
30.03.2023 14:54
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут в Торонто
Впервые оба турнира пройдут параллельно и в одном городе.
27.03.2023 15:14
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Гроссмейстер Накамура стал победителем Кубка Америки
В финальном матче он выиграл у Уэсли Со.
27.03.2023 13:57
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Немецкая шахматистка Петц снялась с этапа Гран-при ФИДЕ из-за организационных проблем
Недовольство спортсменки организацией соревнований разделил Немецкий шахматный союз.
26.03.2023 17:49
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика